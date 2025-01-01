Razer Gold — это универсальная платёжная система для геймеров, с помощью которой можно оплачивать игры, внутриигровые покупки, подписки и цифровой контент. Мы предлагаем коды пополнения для всех основных регионов: Бразилия (BRL), Индия (INR), Турция (TRY) и универсальные карты Global.

После покупки вы получаете уникальный код, который можно мгновенно активировать в своём аккаунте Razer Gold. Все коды официальные, работают 100% и доставляются на email и в личный кабинет сразу после оплаты.

Как активировать Razer Gold:

  1. Войдите в свой аккаунт Razer Gold;
  2. Перейдите в раздел «Пополнить баланс»;
  3. Выберите опцию «Погасить код»;
  4. Введите полученный код и подтвердите.

Выберите нужный регион и валюту, чтобы ваш код работал без ограничений. Для универсального варианта подойдёт Razer Gold Global.

Razer Gold — Частые вопросы

Ответы на популярные вопросы о пополнении Razer Gold в любых регионах: Бразилия, Индия, Турция и Global.

Что такое Razer Gold и зачем он нужен?

Razer Gold — это универсальная виртуальная валюта, с помощью которой можно оплачивать игры, внутриигровые покупки, подписки и цифровой контент в тысячах проектов по всему миру.

В чём разница между кодами BR, IN, TR и Global?

Региональные коды (BR, IN, TR) работают только в указанной стране и валюте, а Global подходит для большинства стран без региональной привязки.

Как выбрать правильный регион для кода?

Зайдите в свой аккаунт Razer Gold, откройте раздел пополнения и посмотрите, какая валюта указана. Выберите код, который соответствует этой валюте.

Можно ли использовать код другого региона?

Как правило, нет — система выдаст ошибку. Для полной совместимости всегда выбирайте код, совпадающий с регионом вашего аккаунта.

Как быстро я получу код после оплаты?

Мгновенно — мы отправляем его на ваш email и в личный кабинет сразу после успешного платежа.

Можно ли вернуть или обменять код Razer Gold?

Нет. Коды цифровых товаров возврату и обмену не подлежат, поэтому важно проверять регион перед покупкой.

Каталог товаров

111₽

Razer Gold 5BRL (Бразилия)

221₽

Razer Gold 10BRL (Бразилия)

443₽

Razer Gold 20BRL (Бразилия)

549₽

Razer Gold 25BRL (Бразилия)

660₽

Razer Gold 30BRL (Бразилия)

1087₽

Razer Gold 50BRL (Бразилия)

2215₽

Razer Gold 100BRL (Бразилия)

317₽

Razer Gold 250INR (Индия)

633₽

Razer Gold 500INR (Индия)

17₽

Razer Gold 5TRY (Турция)

34₽

Razer Gold 10TRY (Турция)

86₽

Razer Gold 25TRY (Турция)

173₽

Razer Gold 50TRY (Турция)

347₽

Razer Gold 100TRY (Турция)

869₽

Razer Gold 250TRY (Турция)

1731₽

Razer Gold 500TRY (Турция)

3859₽

Razer Gold 1000TRY (Турция)

4211₽

Razer Gold 1500TRY (Турция)

5613₽

Razer Gold 2000TRY (Турция)

8420₽

Razer Gold 3000TRY (Турция)

9824₽

Razer Gold 3500TRY (Турция)

11227₽

Razer Gold 4000TRY (Турция)

14033₽

Razer Gold 5000TRY (Турция)

127₽

Razer Gold 1USD (Global)

256₽

Razer Gold 2USD (Global)

640₽

Razer Gold 5USD (Global)

1280₽

Razer Gold 10USD (Global)

2560₽

Razer Gold 20USD (Global)

6403₽

Razer Gold 50USD (Global)

12806₽

Razer Gold 100USD (Global)

25611₽

Razer Gold 200USD (Global)

38417₽

Razer Gold 300USD (Global)

51224₽

Razer Gold 400USD (Global)

64030₽

Razer Gold 500USD (Global)

