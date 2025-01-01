Razer Gold — это универсальная платёжная система для геймеров, с помощью которой можно оплачивать игры, внутриигровые покупки, подписки и цифровой контент. Мы предлагаем коды пополнения для всех основных регионов: Бразилия (BRL), Индия (INR), Турция (TRY) и универсальные карты Global.
После покупки вы получаете уникальный код, который можно мгновенно активировать в своём аккаунте Razer Gold. Все коды официальные, работают 100% и доставляются на email и в личный кабинет сразу после оплаты.
Как активировать Razer Gold:
- Войдите в свой аккаунт Razer Gold;
- Перейдите в раздел «Пополнить баланс»;
- Выберите опцию «Погасить код»;
- Введите полученный код и подтвердите.
Выберите нужный регион и валюту, чтобы ваш код работал без ограничений. Для универсального варианта подойдёт Razer Gold Global.