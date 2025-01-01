Razer Gold — это универсальная платёжная система для геймеров, с помощью которой можно оплачивать игры, внутриигровые покупки, подписки и цифровой контент. Мы предлагаем коды пополнения для всех основных регионов: Бразилия (BRL), Индия (INR), Турция (TRY) и универсальные карты Global.

После покупки вы получаете уникальный код, который можно мгновенно активировать в своём аккаунте Razer Gold. Все коды официальные, работают 100% и доставляются на email и в личный кабинет сразу после оплаты.

Как активировать Razer Gold:

Войдите в свой аккаунт Razer Gold; Перейдите в раздел «Пополнить баланс»; Выберите опцию «Погасить код»; Введите полученный код и подтвердите.

Выберите нужный регион и валюту, чтобы ваш код работал без ограничений. Для универсального варианта подойдёт Razer Gold Global.